18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlılar Rosier'in kulübü ile anlaşma sağlanamaması durumunda gündemine flaş bir ismi aldı. (BJK spor haberleri)


Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Bir yandan şampiyonluk için mücadele eden , bir yandan da sezon sonunda kadroya dahil edilecek ve gönderilecek isimler için girişimlere başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

ROSIER YOLCU
Siyah beyazlı kulübün, sezon başında 'dan kiraladığı Rosier ile yola devam etmeyeceği, yıldız isme önemli tekliflerin geldiği aktarıldı. Öte yandan 'ın Rosier'i istemesine karşın temsilcisinin 5 milyon euro bonservis istemesi, transferi tıkanma noktasına getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

yönetiminin bu gelişmenin ardından yeni bir sağ bek arayışında olduğu ifade edilirken, o ismin transferi için masaya oturulduğu ve pazarlığın başladığı kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ O İSİM!
'ın gelecek sezon için, sağ bek pozisyonunda oynayan ve şu anda 'te kiralık forma giyen 'yı istediği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

Siyah beyazlı kulübün yöneticilerinin için görüşmelere başladığı ve transferde önemli aşama kaydettiği aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

DANNY DA COSTA KİMDİR?
13 Temmuz 1993'te 'da dünyaya gelen Angola asıllı futbolcu, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ve tercih edilmesi halinde orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

Kariyerine Altyapısında başlayan Costa, daha sonra alt yaş kategorileri dahil olmak üzere 'da da görev alırken, , ve formalarını terletti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...

Transfermarkt verilerinde güncel bonservis değeri 5 milyon euro olan , bu sezon 18 müsabakada yer aldı ve 1 asist üretti. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ljajic kararı verildi! Kalan haftalarda... Ljajic kararı verildi! Kalan haftalarda...
Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta... Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta...
2 yıldız Yalçın'ın hedefinde! Performansları... 2 yıldız Yalçın'ın hedefinde! Performansları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör