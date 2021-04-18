Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier gidiyor! Yerine gelecek isim...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlılar Rosier'in kulübü ile anlaşma sağlanamaması durumunda gündemine flaş bir ismi aldı. (BJK spor haberleri)
Bir yandan şampiyonluk için mücadele eden Beşiktaş, bir yandan da sezon sonunda kadroya dahil edilecek ve gönderilecek isimler için girişimlere başladı.
ROSIER YOLCU
Siyah beyazlı kulübün, sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier ile yola devam etmeyeceği, yıldız isme önemli tekliflerin geldiği aktarıldı. Öte yandan Kara Kartal'ın Rosier'i istemesine karşın Portekiz temsilcisinin 5 milyon euro bonservis istemesi, transferi tıkanma noktasına getirdi.
Beşiktaş yönetiminin bu gelişmenin ardından yeni bir sağ bek arayışında olduğu ifade edilirken, o ismin transferi için masaya oturulduğu ve pazarlığın başladığı kaydedildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ O İSİM!
Kara Kartal'ın gelecek sezon için, sağ bek pozisyonunda oynayan ve şu anda Mainz 05'te kiralık forma giyen Danny da Costa'yı istediği belirtildi.
Siyah beyazlı kulübün yöneticilerinin Danny da Costa için görüşmelere başladığı ve transferde önemli aşama kaydettiği aktarıldı.
DANNY DA COSTA KİMDİR?
13 Temmuz 1993'te Almanya'da dünyaya gelen Angola asıllı futbolcu, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ve tercih edilmesi halinde orta sahanın sağında da oynayabiliyor.
Kariyerine Winfriedia Mülheim Altyapısında başlayan Costa, daha sonra Leverkusen alt yaş kategorileri dahil olmak üzere A Takım'da da görev alırken, FC Ingolstadt, Eintracht Frankfurt ve Mainz formalarını terletti.
Transfermarkt verilerinde güncel bonservis değeri 5 milyon euro olan Danny da Costa, bu sezon 18 müsabakada yer aldı ve 1 asist üretti. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga