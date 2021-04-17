Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Ankaragücü maçını böyle değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan usta yazarlar, bazı futbolcuları da sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
SİNAN VARDAR - YORGUN SAVAŞÇI
Dün 90 boyunca heyecan yaşadık. Beşiktaş aldığı maçı göz göre göre verirken bir kez daha şahit olduk; futbolun şakası yok. Öncelikle sözüm sana N'Koudou.. Penaltının kaçmasına sözüm yok ama o nasıl vuruş arkadaş! Böyle bir laubalilik halı saha maçında bile yapılmaz. Bir de Tottenham forması giymişsin, yazık!
Baskılı ama pozisyon üretmeden oynamasına, hem de şans golleriyle iki farklı üstünlüğü de yakalamasına rağmen Beşiktaş'a dünka beraberlik yakışmadı. Umarım bu beraberlik kulaklara küpe olur! Tabii ki Aboubakar, Cenk ve hatta Hasic'in sakatlıkları nedeniyle forma giymemesi büyük handikaptı ama beyler koşmadan maç kazanamazsınız. Nerede o geçen haftalardaki öve bitiremediğimiz mücadele gücünüz beyler?
Ankaragücülü Kulusic'in iki golü kendi kalesine atması çok konuşulacak belki ama ben ilk golü Korcan'a yazarım, ikincisine de "futbolun cilvesiydi" derim. Beşiktaş dün yorgun savaşçı gibiydi. Takım, Ghezzal dışında formsuzdu. Tabii bir de dün kazanılan 1 puanda Ersin'in de katkısı var. Hikmet Karamanlı başkent ekibinin hakkını verelim. Doğrusu Alper Potuk'un maestro şefliğinde Ankaragücü bu sezon tartışmasız Dolmabahçe'ye gelen en iyi ekipti. 17 yaşında Potuk'u elinden tutup Beşiktaş'a getirirken çok bilmiş yöneticiler o gün bana engel olmuşlardı.
Aboubakar, Cenk, Hasic'in ardından Oğuzhan'ın sakatlanması bir başka üzüntü kaynağı oldu. Umarım artık devamı gelmez. Ve gerçek şu ki, Beşiktaş özellikle Aboubakar'ı çok arıyor. Ama uzun lig maratonunda olur böyle vakalar, üzerinde fazla durmadan, önümüze bakalım. Beşiktaş Türkiye'nin hala rakipsiz en iyi takımı. Ve hala da şampiyonluğun en büyük favorisi.
TURGAY DEMİR - HALİS, MUHLİS TÜRK FUTBOLU!
Ligin boyu bu kadar kısalmışken alınan her puan çok değerli. Bazen puan kaybettiğinizi zannettiğiniz haftalarda bile rakiplerinizle arayı açmış olabilirsiniz. Yani… Yanisi şu, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Beşiktaş'ın yeteri kadar avantajı var ve bunu değerlendirecek kadro kalitesi de olduğu aşikar. Beni şaşırtan skor değil oyun. İlk golü bulana kadar yoğun bir baskı kuran, golü bulduktan sonra da aynı baskıyı sürdüren Beşiktaş iki ya da üç farklı öne geçtikten sonra oyunu soğutmak yerine savunma yapmayı tercih ediyor.
Bu doğru bir anlayış değil. İlk yarıda Ankaragücü karşısında iyi bir oyunla, iki gol bir de penaltı kazanan Kartal ikinci yarıda iki penaltı karşılamak zorunda kalırken rakibine üç-dört de pozisyon verdi… İşte bu olmamalı… Rakip önde bastığı anda Beşiktaş arkaya sarkmalı ve üzerine gelen takımları daha kolay yenmeli… Dün bunu yapamadılar.
Son haftalarda geri düşen rakiplerin Beşiktaş'a baskı kurmalarının bir sebebi de Aboubakar'ın yokluğudur. Çünkü tehdit azalınca rakipler stoperlerini bile öne çıkarıp oyunda çoğalıyorlar... Beşiktaş biraz da bunun dezavantajını yaşadı… Önümüzdeki haftadan itibaren takıma dönmesi halinde Beşiktaş'ın rakip savunma üzerindeki baskısı artacak ve Larin de sola geçince taşlar yerine oturacaktır. Dün her iki yarıdaki oyunları tartınca sonuç adildir. Hakem ise asla adil değildi...
Beşiktaş'ın ilk golünde Vida'nın dirseği var, buna karşılık durum 2-0'ken Larin'e atılan dirsek de penaltı olmalıydı. Roiser'in golü ancak bizim ligimizde iptal olur… Çok daha sert faulleri devam ettirdiği pozisyonların arkası gol oldu onlara bakmadı bile... Halis muhlis Türk futbolu!
REHA KAPSAL - NORMAL DEĞİL!
Beşiktaş her zamanki gibi oyuna ön alan baskısı, aynı zamanda topa sahip olarak da başladı. Bu temposuyla da erken dakikalarda penaltı kazandı. Penaltıcı tercihinin N'Koudou'nun olması doğru değil. N'Koudou'nun özellikle penaltı kaçırdıktan sonra maç içinde vücut dili, jest, mimikleri onun açısından çok iyi görüldüğü söylenemez. Ligin son haftalarına girilmişken olayın ciddiyetinin farkında değil gibi saha içinde bir görüntüsü vardı.
Beşiktaş kaçırdığı penaltıdan sonra da oyunu domine etti. İlk ve ikinci yarı çok rahat oyunu 2-0'a getirdi. Burada özellikle Oğuzhan çıktıktan sonraki oyuncu tercihi de sorgulanması gerekir. Bu tercih Mensah olmaması gerekirdi. Çünkü rakip yarı alanda topa sahip olup, set hücumu yapacaksanız Mensah bu tercihler arasında doğru değil. Birinci tercih Ljajic olmalıydı. Nitekim de Sergen hoca kendi oyuncu değişikliğini inkar edip tekrar Mensah'ı oyundan aldı.
Beşiktaş anlamsız bir şekilde 2-0 galipken geriye yaslandı. Hücumda top kalmadı, Ghezzal oyundan düştü, Larin zaten hiç yoktu, N'Koudou da aynı şekilde. Larin santrfor oynadığı zaman sol çizgide Beşiktaş aynı zamanda eksik. Özellikle de Beşiktaş'ın hem santrforsuz oyunu hem de sol çizgi hücumda oyunu da eksik kalıyor. Eğer Aboubakar'la Cenk oynamadığı bir oyunda Larin yine sol çizgi oynayıp belki santrforsuz farklı bir orta saha dörtlüsüyle çıkıp Ghezzal sağ çizgide, solda da Larin tercihiyle olup farklı bir anlayışla da oynayabilir Beşiktaş.
Beşiktaş son haftalara girildiğinde tabii ki stresli, gergin olması gerekir. Yalnız daha önceki oyundaki öne geçtiği zamanlarda, oyunu tutamaması, dengeleyememesi en büyük sıkıntısıydı. A.Gücü maçında bu bir daha görüldü. Beşiktaş bütün oyuncular öne çıkıp oynamak istiyor, bu gayet doğal bir takım için. Ama bunu daha organize şekilde yapması gerekir. Saha içinde taktik disiplinden, bu kadar koparak olmaması gerekirdi. Olduğu zaman 2-0'ı doğru oynamadığından hem 2 gol yiyip, hem de rakibi de oyunun sıkıntılı döneminde cesaretlendirdiğini de gördük.
Beşiktaş savunma yapıp, kendi yarı alanına çekildiği zaman, yalnız topu rakibe bırakıp oyunu vermiyor. Rakibin skor bulmasını da sağlıyor, en tehlikelisi de bu. Top rakipteyken oyunu kontrol edememesi, gol yemesi ve bunu son haftalarda girilirken bu zafiyetin her hafta rakipten daha fazla gol atarak tolere edilecek şekilde düşünülmesi, saha içindeki oyun dalgalanmalarının en önemli nedeni.
Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın eksikliği, oynamadığı zaman takımda diğer oyuncuların tamamı oynadığı maçlarda bile eğer o sahada yoksa net bir şekilde eksikliği hissediliyor. Oyun kalitesi ve gücü etkilendiği gibi saha içinde oyuncuların daha rahat konforlu oyunu da ortaya çıkmıyor.
Ne Ghezzal, ne Josef, ne Atiba hangi oyuncu oynamazsa oynamasın, Beşiktaş'ta Aboubakar oynadığı sürece bir sıkıntı olmaz. Bütün takımın rakip yarı alanda pas bağlantısı, bütün hücum aksiyonlarını, rakibi tehdit eden, arkadaşlarına enerji katan, oynatan; Beşiktaş için bir takımdan fazlası bir oyuncu. Aboubakar'un oynamadığı zaman bu kadar oyun dengesizliğinin ortaya çıkması, Sergen hocanın da buna alternatif üretmemesi 'normal' değil.
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