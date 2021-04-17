TURGAY DEMİR - HALİS, MUHLİS TÜRK FUTBOLU!

Ligin boyu bu kadar kısalmışken alınan her puan çok değerli. Bazen puan kaybettiğinizi zannettiğiniz haftalarda bile rakiplerinizle arayı açmış olabilirsiniz. Yani… Yanisi şu, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Beşiktaş'ın yeteri kadar avantajı var ve bunu değerlendirecek kadro kalitesi de olduğu aşikar. Beni şaşırtan skor değil oyun. İlk golü bulana kadar yoğun bir baskı kuran, golü bulduktan sonra da aynı baskıyı sürdüren Beşiktaş iki ya da üç farklı öne geçtikten sonra oyunu soğutmak yerine savunma yapmayı tercih ediyor.