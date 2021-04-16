16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 35. haftasında , sahasında 'nü ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi oldu. AVAR'da ise yer alacak..

Önemli mücadeleyi yönetecek.

Turgay Demir: Larin sürpriz yapmayı seviyor! haberin devamı

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