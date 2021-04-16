16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise Erkan Engin yer alacak..
Önemli mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
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