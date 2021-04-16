Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden MKE Ankaragücü'nü konuk edecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın son durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Larin sürpriz yapmayı seviyor. Kanat forvet oynadığında beklenmeyen anda gol atıyor" ifadelerine yer verdi.