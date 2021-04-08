08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd'un performansı yüzleri güldürdü!

Beşiktaş'ın kiralık gönderdiği yıldızdan 2 gol!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'ın devre arasında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği , gollerine devam ediyor. ABD'li futbolcu, Yiğidolar'da çıktığı 10. maçında 5. golünü kaydetti. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

'un ara transfer döneminde siyah beyazlılardan kiraladığı , ligin 33. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında attığı gollerle yıldızlaştı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Sivasspor formasıyla çıktığı 10. maçında 5. golünü atmış oldu.

Tyler Boyd, 2019-2020 sezonu başında Portekiz'in Vitória Guimarães takımından 2.4 milyon euro bedelle 'a transfer olmuştu.

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