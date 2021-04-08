Tyler Boyd'un performansı yüzleri güldürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleye lig lideri olarak başlaya siyah beyazlılar, 3 puanı 3 golle alarak liderliğini garantiye almış oldu. Öte yandan usta yazarlar bu maçın ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)