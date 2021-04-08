08 Nisan 2021, Perşembe
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Tyler Boyd'un performansı yüzleri güldürdü!
Beşiktaş'ın devre arasında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Tyler Boyd, gollerine devam ediyor. ABD'li futbolcu, Yiğidolar'da çıktığı 10. maçında 5. golünü kaydetti. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Demir Grup Sivasspor'un ara transfer döneminde siyah beyazlılardan kiraladığı Tyler Boyd, ligin 33. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında attığı gollerle yıldızlaştı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu Sivasspor formasıyla çıktığı 10. maçında 5. golünü atmış oldu.
Tyler Boyd, 2019-2020 sezonu başında Portekiz'in Vitória Guimarães takımından 2.4 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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