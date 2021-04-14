Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de topladığı 70 puanla zirvede yer alan Beşiktaş'ta gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri Rachid Ghezzal oldu. Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Cezayirli futbolcu, bu sezon gösterdiği 3 gol ve 14 asistlik performansla 17 gole direkt etki etti. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda da Ghezzal'ı kadrosunda tutmak isterken, 28 yaşındaki futbolcudan Kara Kartal'a kötü haber geldi.
Asistleri ve golleriyle Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil.
YENİ SEZONDA PLANINDA VAR
Leıcester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor.
Başarılı hocanın Cengiz'in yerine Ghezzal'ı kullanmak istediği ifade ediliyor.
GHEZZAL KALMAK İSTİYOR...
Ayrıca İngilizler 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.
Geleceği ile ilgili konuşan Ghezzal ise Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. (Takvim)
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