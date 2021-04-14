14 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de topladığı 70 puanla zirvede yer alan Beşiktaş'ta gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri Rachid Ghezzal oldu. Sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Cezayirli futbolcu, bu sezon gösterdiği 3 gol ve 14 asistlik performansla 17 gole direkt etki etti. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda da Ghezzal'ı kadrosunda tutmak isterken, 28 yaşındaki futbolcudan Kara Kartal'a kötü haber geldi.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Asistleri ve golleriyle 'ın başarısında büyük rol oynayan 'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

YENİ SEZONDA PLANINDA VAR

Leıcester Teknik Direktörü , 'dan kiralanan 'i yeni sezonda düşünmüyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

Başarılı hocanın Cengiz'in yerine Ghezzal'ı kullanmak istediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

GHEZZAL KALMAK İSTİYOR...

Ayrıca İngilizler 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal'dan Beşiktaş'ı yıkan haber! Yeni sezonda...

Geleceği ile ilgili konuşan Ghezzal ise 'ta kalmak istediğini söyledi. ()

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