14 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşmış ve bu maçta Cenk Tosun'u sakatlığa kurban etmişti. 29 yaşındaki forvetin sakatlanması, siyah-beyazlıların transferdeki planlarını da bozdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'in 34. haftasında deplasmanında çıkan lider , karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen siyah-beyazlılarda camiayı üzen bir de sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Everton'dan kiralanan 'un maçta diz kapağı çıktı. Yıldız futbolcu ameliyatının ardından yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

, 'un sakatlığının ardından transfer planlarını da değiştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Sabah'ta yer alan habere göre , sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'un bonservisini almayı planlıyordu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen 'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...

Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı.

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