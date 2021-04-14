Beşiktaş'ta Cenk Tosun planları bozdu! Sakatlığı sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşmış ve bu maçta Cenk Tosun'u sakatlığa kurban etmişti. 29 yaşındaki forvetin sakatlanması, siyah-beyazlıların transferdeki planlarını da bozdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında çıkan lider Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen siyah-beyazlılarda camiayı üzen bir de sakatlık yaşandı.
Everton'dan kiralanan Cenk Tosun'un maçta diz kapağı çıktı. Yıldız futbolcu ameliyatının ardından yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un sakatlığının ardından transfer planlarını da değiştirdi. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un bonservisini almayı planlıyordu.
Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı.
Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak.
Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı.
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