06 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Arda Kızıldağ hamlesi!

Eski hocası açıkladı! Beşiktaş'ı istiyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya lider giren 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Stoper hattı için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, transfer listesine Gençlerbirliği'nin genç yıldızı 'ı ekledi. Kartal'ın genç stopere ilgisini eski teknik direktörü Mustafa Kaplan anlattı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal, Gençlerbirliği'nde ter döken için girişimlerini hızlandırdı. Arda Kızıldağ'ın 'a transfer süreci hakkında eski hocası Mustafa Kaplan'dan açıklama geldi.

Lider Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması da yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper bölgesi için başkent ekibinde forma giyen Arda Kızıldağ ile ilgileniyor. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili eski hocası Mustafa Kaplan Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Kaplan; "Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonuna da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek. Arda'yı devre arasında da istedi. Arda potansiyeli ve yetenekleri ile büyük takımlarda forma giyecektir. Gençlerbirliği'nde Arda dışında Soner Dikmen ve Ömürcan Artan da çok yetenekli oyuncular. " dedi.

Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Arda Kızıldağ bu yıl 25 maçta görev aldı. 1.87 boyundaki genç stoper, başkent ekibinde 1 gol ve 1 asist kaydetti.


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