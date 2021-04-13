Son dakika spor haberi: PFDK'nın Aboubakar kararı belli oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a, Alanyaspor maçında akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a, Aytemiz Alanyaspor maçında akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına hükmeden kurul, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ı da Göztepe karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men etti.
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alana girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ALİ SÜRMEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN AKKAN'ın, 06.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir denildi.
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