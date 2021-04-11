11 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! Ghezzal takımda kalacak mı?
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından Asbaşkanı Emre Kocadağ Ghezzal'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi. (BJK spor haberleri)
11.04.2021
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