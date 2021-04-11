11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında Cyle Larin'den müthiş gol!

Made in Canada! Larin'den müthiş gol
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş, Kanadalı futbolcusu 'in attığı golle 1-0 öne geçti. İşte o anlar...

Spor Toto 'de hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta ilk gol, mücadelenin 10. dakikasında geldi. 'nın çıkardığı pasa ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan , siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Kanadalı futbolcu bu golle Süper Lig'de 15. kez ağları sarsarken, Beşiktaş'ın tecübeli oyuncusu ise bu sezonki 9. asistini kaydetti.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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