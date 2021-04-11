Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in attığı golle 1-0 öne geçti. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'de hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta ilk gol, mücadelenin 10. dakikasında geldi. Atiba'nın çıkardığı pasa ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Cyle Larin, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Kanadalı futbolcu bu golle Süper Lig'de 15. kez ağları sarsarken, Beşiktaş'ın tecübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ise bu sezonki 9. asistini kaydetti.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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