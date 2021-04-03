Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider olarak götüren Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde takıma bir stoper arayan siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu ligimizde buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız oyuncu, Kartal olmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elinde Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlılar, kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu oyuncunun Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker olduğu öğrenildi.

Bir dönem Liverpool'da forma giyen ancak Premier Lig'de tutunamayan Steven Caulker, Alanyaspor formasıyla ise oldukça verimli bir performans sergiliyordu.

Sergen Yalçın'ın isteğiyle 29 yaşındaki İngiliz futbolcuyla temasa geçen yöneticiler, sezon sonunda bu transferi bitirmek için futbolcunun kapısını çalacak.