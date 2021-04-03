03 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider olarak götüren Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde takıma bir stoper arayan siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu ligimizde buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız oyuncu, Kartal olmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren , yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Elinde , ve gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlılar, kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Bu oyuncunun 'la sözleşmesi bitecek olan olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Bir dönem 'da forma giyen ancak 'de tutunamayan , formasıyla ise oldukça verimli bir performans sergiliyordu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

'ın isteğiyle 29 yaşındaki İngiliz futbolcuyla temasa geçen yöneticiler, sezon sonunda bu transferi bitirmek için futbolcunun kapısını çalacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan için ve 'ın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

formasıyla 79 resmi maçta görev yapan Caulker, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı ve 13 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Fotomaç)

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