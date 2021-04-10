10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı! Welinton...

Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı! Welinton...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah beyazlılarda son idmanda Brezilyalı savunma oyuncusu 'un doğum günü kutlandı. | (Bjk spor haberleri)

Süper Lig'in 34. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar tamamlandı.

'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman, taktik programın ardından tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Erzurumspor maçı öncesi yapılan son idmanda Brezilyalı stoper 'un doğum günü kutlandı.



Siyah-beyazlılar, çalışmaların ardından özel uçakla Erzurum'a hareket etti.

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