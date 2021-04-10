Son dakika spor haberi: Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı! Welinton...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah beyazlılarda son idmanda Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'un doğum günü kutlandı. | (Bjk spor haberleri)

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman, taktik programın ardından tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Erzurumspor maçı öncesi yapılan son idmanda Brezilyalı stoper Welinton'un doğum günü kutlandı.





Siyah-beyazlılar, çalışmaların ardından özel uçakla Erzurum'a hareket etti.

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