11 Nisan 2021, Pazar
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ERZURUM'DA 5 EKSİK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı Josef De Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Forvette ise sakat olan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun görev yapacak. Ev sahibi Erzurumspor'da ise Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler. (Fotomaç)
ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Necip, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk
Beşiktaş farkı açmak istiyor! İşte Erzurumspor maçı 11'i
Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında galibiyet peşinde. Siyah-beyazlılarda Josef cezası, Aboubakar ve Hasic sakatlıkları nedeniyle yok. İşte siyah-beyazlıların Erzurumspor maçı 11'i. (BJK spor haberleri)
Süper Lig lideri Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanda kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. F.Bahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde. Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Aboubakar ile Ajdin Hasic, bugünkü maçta oynayamayacak. Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı forma giyemeyecek.
ERZURUM'DA 5 EKSİK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı Josef De Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Forvette ise sakat olan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun görev yapacak. Ev sahibi Erzurumspor'da ise Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler. (Fotomaç)
ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Necip, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk
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