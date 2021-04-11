11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş farkı açmak istiyor! İşte Erzurumspor maçı 11'i

Kartal farkı açmak istiyor! İşte Erzurumspor maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında galibiyet peşinde. Siyah-beyazlılarda Josef cezası, ve Hasic sakatlıkları nedeniyle yok. İşte siyah-beyazlıların Erzurumspor maçı 11'i. (BJK spor haberleri)

Süper Lig lideri Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanda kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. F.Bahçe ve karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde. Ülke milli takım kamplarında sakatlanan ile , bugünkü maçta oynayamayacak. da cezalı duruma düşmesinden dolayı forma giyemeyecek.

ERZURUM'DA 5 EKSİK

Teknik direktör 'ın cezalı Josef De Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Forvette ise sakat olan Aboubakar'ın yerine görev yapacak. Ev sahibi Erzurumspor'da ise Arvydas Novikovas ve 'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca , ve de cezalı olan isimler. (Fotomaç)


ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Erzurumspor: , , , , Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Necip, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk
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