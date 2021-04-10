10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 34. haftasında oynanacak olan BB. Erzurumspor - maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

'ın, 'in 34. haftasında ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Hasic ile sarı kart cezalısı Josef de Souza, bu mücadelenin kafilesine dahil edilmedi.

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