10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan BB. Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. İşte o isimler...
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Hasic ile sarı kart cezalısı Josef de Souza, bu mücadelenin kafilesine dahil edilmedi.
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