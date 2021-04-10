10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'de Boupendza pişmanlığı!

F.Bahçe'de Boupendza pişmanlığı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikası eleştiriliyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanırken, Aaron Boupendza'dan vazgeçmişti. Ne Mesut ne İrfan skor katkısı yapamakzen, Mesut sakatlandı.

Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikası eleştiriliyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanırken, Aaron Boupendza'dan vazgeçmişti. Ne Mesut ne İrfan skor katkısı yapamakzen, Mesut sakatlandı. Hatay'da 18 gol atan Boupendza ise krallık yarışında hala zirvede. Gabonlu tek başına Thiam+ Samatta+ 'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.

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