10 Nisan 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Boupendza pişmanlığı!
Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikası eleştiriliyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanırken, Aaron Boupendza'dan vazgeçmişti. Ne Mesut ne İrfan skor katkısı yapamakzen, Mesut sakatlandı.
Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikası eleştiriliyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanırken, Aaron Boupendza'dan vazgeçmişti. Ne Mesut ne İrfan skor katkısı yapamakzen, Mesut sakatlandı. Hatay'da 18 gol atan Boupendza ise krallık yarışında hala zirvede. Gabonlu tek başına Thiam+ Samatta+ Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.
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