08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Simy bombası! Usta gazeteci açıkladı

Beşiktaş'a 1.98'lik kule! Usta gazeteci açıkladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, siyah-beyazlıların sezon sonunda ekiplerinden forması giyen 'Simy' lakaplı Simeon Nwankwo'yu kadrosuna katmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

'de topladığı 67 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bu sezon başarılı bir performans göstererek Avrupa kulüplerinin radarına gren ile kiralık sözleşmesi sona erecek 'un takımdaki geleceklerinin belirsizliğini koruduğu siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi.

Sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte golcü arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi 'da buldu. Beşiktaş, ekibi 'de forma giyen Nijeryalı santrfor Simeon 'Simy' Nwankwo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada "Beşiktaş Nwankwo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki Nijeryalı forveti radarına aldı" ifadelerini kullandı.

SIMY KİMDİR?

Tam adı olan futbolcu, 7 Mayıs 1992 tarihinde 'nın kentinde dünyaya geldi. Guo ve altyapılarında forma giyen Simy, 2011 yılında Portimonense ile profesyonel sözleşme imzaladı.

'de formasını da terleten 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 850 bin Euro karşılığında Crotone'ye transfer oldu.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta attığı 15 golle dikkatleri çeken Simy'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 4 kez 'nın formasını terleten 1.98 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Aboubakar... Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Aboubakar...
Beşiktaş'tan Atiba açıklaması! Hukuki işlemler başlatılmıştır Beşiktaş'tan Atiba açıklaması! "Hukuki işlemler başlatılmıştır"
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı! Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör