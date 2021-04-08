08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

Aboubakar'a PFDK'ya sevk edildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın forveti , mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK' ya sevk edildi. ( haberleri)

() Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

futbolcusu 'ın da maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

'un saha olayları, ve 'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

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