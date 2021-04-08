Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar PFDK'ye sevk edildi
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK' ya sevk edildi. (BJK spor haberleri)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.
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