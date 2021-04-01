01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Daniel O'Shaughnessy'i için harekete geçti

Kartal'a dev stoper!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yeni sezon öncesi gündemine flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlıların 'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i almak için harekete geçtiği iddia edildi. ( haberleri)

'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen , yeni sezon öncesi de aradığı uzun boylu stoperi 'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, 'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i almak için düğmeye bastı. 'ın 1.90'lık boyuyla dikkat çeken yıldız savunma oyuncusu için scout ekibinden detaylı rapor istedi. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyen 26 yaşındaki oyuncu, fileleri de 2 kez havalandırdı.

YÖNETİM ÖN GÖRÜŞME YAPACAK
Profesyonel kariyerinde forma giydiği ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu. İstanbul ekbinin yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yıldız savunmacı O'Shaughnessy ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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