Beşiktaş Daniel O'Shaughnessy'i için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gündemine flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlıların Helsinki'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i almak için harekete geçtiği iddia edildi. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş, yeni sezon öncesi de aradığı uzun boylu stoperi Finlandiya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Helsinki'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i almak için düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın 1.90'lık boyuyla dikkat çeken yıldız savunma oyuncusu için scout ekibinden detaylı rapor istedi. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyen 26 yaşındaki oyuncu, fileleri de 2 kez havalandırdı.
YÖNETİM ÖN GÖRÜŞME YAPACAK
Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu. İstanbul ekbinin yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yıldız savunmacı O'Shaughnessy ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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