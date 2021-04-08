08 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan son dakika Atiba açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'dan Atiba açıklaması geldi. Kaynar, Atiba'ya ve ailesine Twitter'dan ırkçı saldırıda bulunan kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
İşte Erol Kaynar'ın yaptığı açıklama:
"Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."
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