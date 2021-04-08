Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarda bu sezon 26 maçta forma giyen Ersin, 11 maçta kalesinde gol görmedi. 20 yaşındaki kaleci, Alanyaspor mücadelesinde de kritik kurtarışlara imza atarak takımına hayat verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Geçtiğimiz hafta siyah beyazlıların oynadığı Kasımpaşa maçında Thelin'in penaltısını kurtaran Ersin, Alanyaspor maçında karşı karşıya kaldığı Juanfran'ın vuruşunu da çıkardı. Başarılı eldiven, karşı karşıya pozisyonda yaptığı kurtarışla skorun 1-1'e gelmesini önledi.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Beşiktaş'ın genç file bekçisi bu sezon ligde çıktığı 26 karşılaşmada 11 kez kalesini gole kapatırken, 22 kez topu ağlarında gördü. Geçen sezon son 8 maçta kaleyi devralan 20 yaşındaki genç eldiven, 8 kez gole engel olamamıştı.

YALÇIN GÜVENDİ

Sezon başında siyah beyazlılarda kaleci transferi gündeme geldiğinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ersin'le Utku ikilisine güvendiğini ve transfere gerek olmadığını belirtmişti. Ersin Destanoğlu, başarılı performansıyla siyah beyazlı taraftarlardan da övgü aldı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ