08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı!

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi: 'ın genç file bekçisi kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarda bu sezon 26 maçta forma giyen Ersin, 11 maçta kalesinde gol görmedi. 20 yaşındaki kaleci, mücadelesinde de kritik kurtarışlara imza atarak takımına hayat verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Geçtiğimiz hafta siyah beyazlıların oynadığı Kasımpaşa maçında Thelin'in penaltısını kurtaran Ersin, maçında karşı karşıya kaldığı Juanfran'ın vuruşunu da çıkardı. Başarılı eldiven, karşı karşıya pozisyonda yaptığı kurtarışla skorun 1-1'e gelmesini önledi.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

'ın genç file bekçisi bu sezon ligde çıktığı 26 karşılaşmada 11 kez kalesini gole kapatırken, 22 kez topu ağlarında gördü. Geçen sezon son 8 maçta kaleyi devralan 20 yaşındaki genç eldiven, 8 kez gole engel olamamıştı.

YALÇIN GÜVENDİ

Sezon başında siyah beyazlılarda kaleci transferi gündeme geldiğinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ersin'le Utku ikilisine güvendiğini ve transfere gerek olmadığını belirtmişti. , başarılı performansıyla siyah beyazlı taraftarlardan da övgü aldı.

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