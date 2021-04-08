08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Marafona özür diledi! Yediği goller tartışılmıştı...

Marafona özür diledi! Yediği goller tartışılmıştı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan - Alanyaspor maçında yediği gollerle eleştirilen , instagram hesabından özür diledi. 33 yaşındaki kaleci, ''Bugün benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi'' dedi. İşte açıklamaların tamamı...  | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan - karşılaşmasında yediği gollerle eleştirilerin odağı olan kaleci Marafona, instagram hesabından özür mesajı yayınladı.

İşte Portekizli kalecinin yapmış olduğu açıklama:

''Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim.''

TZAVELLAS DESTEK VERDİ

Yenilen goller sonrası eleştirilere maruz kalan kaleci Marafona'ya takım arkadaşı 'tan destek mesajı geldi. Yunan oyuncu instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte'' şeklinde mesaj paylaşarak takım arkadaşına destek oldu.

33 yaşındaki Portekizli kaleci, bu sezon çıktığı 31 maçta 33 gol yerken, 9 maçta ise kalesini gole kapadı.

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