Son dakika spor haberi: Marafona özür diledi! Yediği goller tartışılmıştı...
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçında yediği gollerle eleştirilen Jose Marafona, instagram hesabından özür diledi. 33 yaşındaki kaleci, ''Bugün benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi'' dedi. İşte açıklamaların tamamı... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yediği gollerle eleştirilerin odağı olan kaleci Marafona, instagram hesabından özür mesajı yayınladı.
İşte Portekizli kalecinin yapmış olduğu açıklama:
''Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim.''
TZAVELLAS DESTEK VERDİ
Yenilen goller sonrası eleştirilere maruz kalan kaleci Marafona'ya takım arkadaşı Tzavellas'tan destek mesajı geldi. Yunan oyuncu instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Bugün böyle bir gün değildi ve hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte'' şeklinde mesaj paylaşarak takım arkadaşına destek oldu.
33 yaşındaki Portekizli kaleci, bu sezon çıktığı 31 maçta 33 gol yerken, 9 maçta ise kalesini gole kapadı.
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