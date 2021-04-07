07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI ANLATIMI

Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımı haberimizde.

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: , , , , N'Sakala, , , , , , .

Alanyaspor: , , , , Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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