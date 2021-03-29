29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Mensah ve Gökhan Töre yolcu

Ayrılık rüzgarları esiyor! Kartal'da 2 isim yolcu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen 'ta teknik direktör ve yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda iki isim ile yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve Bernard 'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor. 'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Sabah'ın haberine göre; İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan maçında ilk 11'de yer almıştı. Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturan Mensah için yüksek bonservis yükünün altına girilmeyecek. 'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı.

Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

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