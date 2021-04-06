06 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gelenler gidenleri arattı!

Kartal'da gelenler gidenleri arattı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan , farkı açmak için fırsat tepti. Siyah-beyazlılarda gelen gideni arattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta Kasımpaşa mağlubiyetinin en önemli sebeplerinden birinin, eksik oyuncuların yerlerinin doldurulamaması olarak gösterildi. Sezonun en etkisiz performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, eksik oyuncularının yokluğunu fazlasıyla hissetti. Milli takımlara giden futbolculardan ve Hasic'in sakatlanmasına, ve Dorukhan'ın Covid-19'a yakalanması ve Ghezzal'ın da cezalı oluşunun eklenmesi siyah-beyazlıları olumsuz etkiledi.

sağ kanatta hazır olmadığı için Töre'yi oynatmadı ve Rosier'i öne çekerek sağ beke Necip'i koydu. Ancak Yalçın'ın bu planı tutmadı. Vincent Aboubakar ve olmayınca mecburen Cyle Larin'i santrfora, Kevin N'Koudou'yu da sol açığa koyan teknik direktör Sergen Yalçın, bu iki futbolcudan da istediği verimi alamadı. N'Koudou ve beklentileri yine boşa çıkartan Ljajic eklenince, maçın bütün yükü Atiba-Josef ve defans oyuncularına kaldı.

ABOUBAKAR YiNE YOK

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçında Aboubakar yine forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kamerunlu forvetin Erzurumspor maçını kaçırması da yüksek ihtimal olarak görünüyor. Bu arada Covid-19 karantinası bitecek olan Cenk Tosun ve Dorukhan, son testleri negatif çıkması halinde takıma dahil olacak. Sarı kart cezası biten Ghezzal da Alanyaspor maçında oynayabilecek. Bu üç futbolcunun dönmesi durumunda çarşamba akşamı santrforda Cenk, sol açıkta Larin ve sağ açıkta Ghezzal'ın oynaması bekleniyor.

Yalçın takımı böyle motive etti! haberin devamı

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