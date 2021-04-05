05 Nisan 2021, Pazartesi
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Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'in 33.haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'a Rachid Ghezzal ve Bernard Mensah'tan sevindirici haber geldi.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a müjdeli haber! 2 isim çalışmalara başladı
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Bernard Mensah'tan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'in 33.haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'a Rachid Ghezzal ve Bernard Mensah'tan sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe maçında ayak bileğinden problem yaşayan ve 2 haftadır idmanlarda yer almayan Mensah ile Cezayir Milli Takımı'ndan sakat dönen Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı.
İki oyuncu da Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
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