05 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a müjdeli haber! 2 isim çalışmalara başladı

Beşiktaş'a müjdeli haber! 2 isim çalışmalara başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 32. haftasında 'ya 1-0 mağlup olan , karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan ve 'tan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

mağlubiyetinin ardından 'in 33.haftasında 'u konuk edecek 'a ve 'tan sevindirici haber geldi.

maçında ayak bileğinden problem yaşayan ve 2 haftadır idmanlarda yer almayan Mensah ile 'ndan sakat dönen Ghezzal takımla birlikte çalışmalara başladı.

İki oyuncu da 'ın forma vermesi halinde Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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