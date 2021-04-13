13 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! "O anı gördüm ve..."

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda BB Erzurumspor'la oynadığı maçta diz kapağından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun hakkında babası Şenol Tosun'dan açıklamalar geldi. Cenk'in sakatlandığını ve sedyeyle sahayı terk ettiğini televizyondan gördüğü andan itibaren adeta şoka girdiğini söyleyen baba Şenol Tosun, "Ancak kendime gelmeye başladım. Daha önce de ağır sakatlıklar yaşadı ama bu sefer çok üzüldüm" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'ın ile oynadığı maçta diz kapağından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri üzdü.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

ile 'nda oynama hayali de bu yıl için sona eren golcü oyuncunun son durumuyla ilgili babası 'dan açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

Ajansspor'a konuşan , oğlunun iki gün boyunca büyük bir şok yaşadığını söyledi.

İşte o sözler:

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAR"
"Nasip değilmiş ama oğluma 'Senin yaşın 35-36 değil. Daha 29. Allah beterinden saklasın' dedim. Sabredeceğiz. nasip değilmiş. 'na gider umarım"

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

"İKİ GÜN ŞOKTAN ÇIKAMADI"
Cenk'in sakatlandığını ve sedyeyle sahayı terk ettiğini televizyondan gördüğü andan itibaren adeta şoka girdiğini söyleyen baba , "Ancak kendime gelmeye başladım. Daha önce de ağır sakatlıklar yaşadı ama bu sefer çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

"BASKETBOL MİLLİ TAKIM DOKTORLARI YAPTI"
"Bu sakatlık basketbolcularda çok sık görülen bir sakatlık. O yüzden ameliyatını bu tür sakatlanmalarda uzman olan Basketbol Milli Takımı'nın doktorlarından Prof. Dr. ve Prof. ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat çok iyi geçti"

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

"İKİNCİ GÜN ÇALIŞMAYA BAŞLADI"
Cenk Tosun'un 1 sene dense de çok daha önce sahalara dönebileceğini söyleyen babası, "6-7 ay sonra sahalara dönebileceği söylendi. Cenk çok güçlü biri. Bakın ameliyattan hemen sonra bile çalışmalara başladı. Daha ikinci gün ayağını yüzde 30 oranında esneterek yürütmeye başladılar. Gelecek sezonun ikinci devresine yetişir. Cenk çok üzüldü tabi ama hepimizden daha dirayetli" dedi.

Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! O anı gördüm ve...

"EVERTON İZİN VERDİ"
Cenk Tosun'un 'da kalacağını kaydeden , ", kendisini ameliyat edecek doktorlardan hastaneye kadar her şeyi inceledikten sonra izin verdi. Zaten bizim doktorlar da uluslararası düzeyde. Cenk tedavi sürecini 'de sürdürecek" diye konuştu.

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