Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! "O anı gördüm ve..."

"EVERTON İZİN VERDİ"

Cenk Tosun'un İstanbul'da kalacağını kaydeden Şenol Tosun, "Everton Kulübü, kendisini ameliyat edecek doktorlardan hastaneye kadar her şeyi inceledikten sonra izin verdi. Zaten bizim doktorlar da uluslararası düzeyde. Cenk tedavi sürecini Türkiye'de sürdürecek" diye konuştu.

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