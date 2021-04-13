Son dakika spor haberleri: Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'dan sakatlık yorumu! "O anı gördüm ve..."
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda BB Erzurumspor'la oynadığı maçta diz kapağından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun hakkında babası Şenol Tosun'dan açıklamalar geldi. Cenk'in sakatlandığını ve sedyeyle sahayı terk ettiğini televizyondan gördüğü andan itibaren adeta şoka girdiğini söyleyen baba Şenol Tosun, "Ancak kendime gelmeye başladım. Daha önce de ağır sakatlıklar yaşadı ama bu sefer çok üzüldüm" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor ile oynadığı maçta diz kapağından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri üzdü.
A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda oynama hayali de bu yıl için sona eren golcü oyuncunun son durumuyla ilgili babası Şenol Tosun'dan açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Şenol Tosun, oğlunun iki gün boyunca büyük bir şok yaşadığını söyledi.
İşte o sözler:
"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAR"
"Nasip değilmiş ama oğluma 'Senin yaşın 35-36 değil. Daha 29. Allah beterinden saklasın' dedim. Sabredeceğiz. Avrupa Şampiyonası nasip değilmiş. Dünya Kupası'na gider umarım"
"İKİ GÜN ŞOKTAN ÇIKAMADI"
Cenk'in sakatlandığını ve sedyeyle sahayı terk ettiğini televizyondan gördüğü andan itibaren adeta şoka girdiğini söyleyen baba Şenol Tosun, "Ancak kendime gelmeye başladım. Daha önce de ağır sakatlıklar yaşadı ama bu sefer çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
"BASKETBOL MİLLİ TAKIM DOKTORLARI YAPTI"
"Bu sakatlık basketbolcularda çok sık görülen bir sakatlık. O yüzden ameliyatını bu tür sakatlanmalarda uzman olan Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın doktorlarından Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Alper Kaya ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat çok iyi geçti"
"İKİNCİ GÜN ÇALIŞMAYA BAŞLADI"
Cenk Tosun'un 1 sene dense de çok daha önce sahalara dönebileceğini söyleyen babası, "6-7 ay sonra sahalara dönebileceği söylendi. Cenk çok güçlü biri. Bakın ameliyattan hemen sonra bile çalışmalara başladı. Daha ikinci gün ayağını yüzde 30 oranında esneterek yürütmeye başladılar. Gelecek sezonun ikinci devresine yetişir. Cenk çok üzüldü tabi ama hepimizden daha dirayetli" dedi.
"EVERTON İZİN VERDİ"
Cenk Tosun'un İstanbul'da kalacağını kaydeden Şenol Tosun, "Everton Kulübü, kendisini ameliyat edecek doktorlardan hastaneye kadar her şeyi inceledikten sonra izin verdi. Zaten bizim doktorlar da uluslararası düzeyde. Cenk tedavi sürecini Türkiye'de sürdürecek" diye konuştu.
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