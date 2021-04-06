06 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile Alanyaspor 10. kez karşı karşıya!

Beşiktaş ile Alanyaspor 10. kez karşı karşıya!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında 'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla birlikte 2 takım 10. kez karşı karşıya gelecekler.

'in 33. haftasında yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar 7 kez sahadan galip ayrıldı. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında 2-1'lik skorla aldı. Bir maçta ise iki takım puanları paylaştı. Turuncu-yeşilli takım İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı bu sezonki ikinci galibiyetini almak istiyor. Bu sabah hava yoluyla İstanbul'a giden Alanyaspor, hazırlıklarını Beşiktaş Ümraniye Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak.

ALANYASPOR'DA 2 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Efecan ve stoper Caulker'un Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor'un Beşiktaş maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro."

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Eski hocası açıkladı! Beşiktaş'ı istiyor Eski hocası açıkladı! "Beşiktaş'ı istiyor"
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci! Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci!
Vida 100'ler kulübüne giriyor Vida 100'ler kulübüne giriyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör