Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yönetimi, sezon başında transfer edilen ve attığı gollerle hem ligde hem de kupada takımını sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar'ı kadroda tutmak istiyor. Siyah-beyazlıların asbaşkan Emre Kocadağ'ın talimatıyla Kamerunlu golcü için özel sözleşme hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi, performansından memnun kaldığı Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için tüm şartlarını zorlayacak.
Yönetici Emre Kocadağ, "Başka hiçbir yerde Beşiktaş'taki kadar mutlu olmadın" diyerek Aboubakar'ı, "Oyuncuyu 3 kuruş fazla para için başka yerlere pazarlama" diyerek menajeri de Pini Zahavi'yi ikna etmeyi başardı.
Fotomaç'ın haberine göre Kocadağ'ın talimatıyla Aboubakar için bir sözleşme örneği hazırlandı. İşte Kamerunlu'nun yeni sözleşmesinin şartları:
Sözleşme 3 yıllık olacak. (Daha önce 2+1 yıl olarak planlanıyordu.)
Buna göre hali hazırda 750 bin euro garanti ücret kazanan Aboubakar'ın garanti rakamı 1.25 milyon euro'ya yükseltilecek. (1 milyon euro olarak düşünülen rakam Çebi tarafından 250 bin euro artırıldı.)
750 bin euro'luk puan ve gol bonusları korunacak. Üzerine 500 bin euro'yu geçmeyecek şekilde, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusları verilecek.
Sakatlanıp maçların yüzde 50'sini kaçırması durumunda sözleşmesinin tek taraflı feshedilme hakkı Beşiktaş'ın elinden alınacak.
Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayacak. Ancak ayrılmak isterse kendisine yardım sunulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig