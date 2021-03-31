31 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yönetimi, sezon başında transfer edilen ve attığı gollerle hem ligde hem de kupada takımını sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar'ı kadroda tutmak istiyor. Siyah-beyazlıların asbaşkan Emre Kocadağ'ın talimatıyla Kamerunlu golcü için özel sözleşme hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

yönetimi, performansından memnun kaldığı 'ı kadrosunda tutmak için tüm şartlarını zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Yönetici , "Başka hiçbir yerde 'taki kadar mutlu olmadın" diyerek Aboubakar'ı, "Oyuncuyu 3 kuruş fazla para için başka yerlere pazarlama" diyerek menajeri de 'yi ikna etmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Fotomaç'ın haberine göre Kocadağ'ın talimatıyla Aboubakar için bir sözleşme örneği hazırlandı. İşte Kamerunlu'nun yeni sözleşmesinin şartları:

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Sözleşme 3 yıllık olacak. (Daha önce 2+1 yıl olarak planlanıyordu.)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Buna göre hali hazırda 750 bin euro garanti ücret kazanan Aboubakar'ın garanti rakamı 1.25 milyon euro'ya yükseltilecek. (1 milyon euro olarak düşünülen rakam tarafından 250 bin euro artırıldı.)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

750 bin euro'luk puan ve gol bonusları korunacak. Üzerine 500 bin euro'yu geçmeyecek şekilde, şampiyonluk ve bonusları verilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Sakatlanıp maçların yüzde 50'sini kaçırması durumunda sözleşmesinin tek taraflı feshedilme hakkı 'ın elinden alınacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme! İşte anlaşma detayları

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayacak. Ancak ayrılmak isterse kendisine yardım sunulacak.

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