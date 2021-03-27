Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pedro Rebocho, Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu. Rebocho, " Yaşanacak şehirler arasında İstanbul ilk 3'ümde yer alır. Şehrin Asya tarafında yaşadım. Tüm şehirde çok fazla hareket, çok büyük bir tarih ve çok güzel restoranlar vardı." dedi. (BJK spor haberleri)

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pedro Rebocho, Portekiz basınına konuştu. Maisfutebol adlı siteye kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli sol bek, İstanbul günlerine dair şunları söyledi:

Yaşanacak şehirler arasında İstanbul ilk 3'ümde yer alır. Şehrin Asya tarafında yaşadım. Tüm şehirde çok fazla hareket, çok büyük bir tarih ve çok güzel restoranlar vardı. Şehir devasaydı. Her yeri görme şansı bulamadım. İstanbul'da gezmekten, yürümekten, bir yerlerde yemek yemekten çok keyif aldım. Bol bol gezdim, fotoğraf ve video çektim.

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Pedro Rebocho, 2019 ağustosunda Guingamp'tan Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımın ardından Paços Ferreira'ya kiralandı.

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