27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Pedro Rebocho'dan İstanbul itirafı geldi!

Rebocho'dan İstanbul itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem forması giyen , basınına flaş açıklamalarda bulundu. Rebocho, " Yaşanacak şehirler arasında ilk 3'ümde yer alır. Şehrin  tarafında yaşadım. Tüm şehirde çok fazla hareket, çok büyük bir tarih ve çok güzel restoranlar vardı." dedi. ( haberleri)

Bir dönem forması giyen , basınına konuştu. Maisfutebol adlı siteye kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli sol bek, günlerine dair şunları söyledi:

Yaşanacak şehirler arasında İstanbul ilk 3'ümde yer alır. Şehrin tarafında yaşadım. Tüm şehirde çok fazla hareket, çok büyük bir tarih ve çok güzel restoranlar vardı. Şehir devasaydı. Her yeri görme şansı bulamadım. İstanbul'da gezmekten, yürümekten, bir yerlerde yemek yemekten çok keyif aldım. Bol bol gezdim, fotoğraf ve video çektim.

Kariyerine altyapısında başlayan Pedro Rebocho, 2019 ağustosunda 'tan Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımın ardından 'ya kiralandı.

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