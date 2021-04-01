Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! "Tersten kolpa mı?"

Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, "Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!

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