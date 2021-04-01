01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! "Tersten kolpa mı?"

Son dakika Beşiktaş haberleri... MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasının ardından tartışmalar bitmiyor. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar bu kararının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazısı... (BJK spor haberi)




Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2021

(MHK), futbol tarihinde eşine pek az rastlanır bir uygulamaya imza atarak, 'i üst üste ikinci kez Beşiktaş'ın maçında görevlendirdi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?

Teknik direktör , 'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirmiş ve "Bu arkadaşı bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?

Ancak MHK, bu sözlerin üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüp ve 'a adeta "Hodri meydan" diyerek 'i, Beşiktaş'ın pazar günü dış sahada oynayacağı karşılaşmasının hakemi olarak tayin etti. Bu atama, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?

yazarı ve eski hakem da atamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?

Türk futbol tarihinde 'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda 'un iki maçına beni atadılar. Önce 'da Trabzonspor-, ardından da 'da - Trabzonspor maçlarını yönettim. O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı. O günler çok gençtim, anlayamamıştım.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! Tersten kolpa mı?

aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, , "'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Milli ara Beşiktaş'a yaramadı! Kasımpaşa öncesi... Milli ara Beşiktaş'a yaramadı! Kasımpaşa öncesi...
Toroğlu'dan övgü dolu sözler! Gideceksen böyle git Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "Gideceksen böyle git"
Kartal'da 25 günde 7 kapışma! Kartal'da 25 günde 7 kapışma!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör