Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan MHK'nın atamasına sert tepki! "Tersten kolpa mı?"
Son dakika Beşiktaş haberleri... MHK'nın Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasının ardından tartışmalar bitmiyor. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar bu kararının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazısı... (BJK spor haberi)
Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbol tarihinde eşine pek az rastlanır bir uygulamaya imza atarak, Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş'ın maçında görevlendirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirmiş ve "Bu arkadaşı bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak MHK, bu sözlerin üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüp ve Sergen Yalçın'a adeta "Hodri meydan" diyerek Halil Umut Meler'i, Beşiktaş'ın pazar günü dış sahada oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi olarak tayin etti. Bu atama, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı.
Sabah Gazetesi yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar da atamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Türk futbol tarihinde Serdar Tatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda Trabzonspor'un iki maçına beni atadılar. Önce Trabzon'da Trabzonspor-Sarıyer, ardından da İstanbul'da Galatasaray- Trabzonspor maçlarını yönettim. O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı. O günler çok gençtim, anlayamamıştım.
Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, "Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!
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