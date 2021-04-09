Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

Beşiktaş'ta özellikle son dönemde gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Domagoj Vida'ya talip çıktı. Siyah beyazlılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper için, Portekiz ekiplerinden Porto'nun transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Sezona beklentilerin altında başlayan ancak 13. haftadan sonra yükselen formuyla Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan Domogoj Vida transferin gözdesi.

Porto'nun Hırvat stoper ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Portekiz ekibinin 38 yaşındaki savunmacısı Pepe ile bir sezon Beşiktaş'ta birlikte oynayan Vida'yı sezon sonunda renklerine bağlamak için Kara Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.