09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

Beşiktaş'ta özellikle son dönemde gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Domagoj Vida'ya talip çıktı. Siyah beyazlılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper için, Portekiz ekiplerinden Porto'nun transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Sezona beklentilerin altında başlayan ancak 13. haftadan sonra yükselen formuyla Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan transferin gözdesi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

'nun Hırvat stoper ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

'te yer alan habere göre; ekibinin 38 yaşındaki savunmacısı ile bir sezon 'ta birlikte oynayan Vida'yı sezon sonunda renklerine bağlamak için 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

ise bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifi beklemeye geçti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...

Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Vida için yönetim geçen sezon ekibi 'dan 4 milyon Euro istemişti.

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