Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Domagoj Vida'ya talip çıktı! İşte o takım...
Beşiktaş'ta özellikle son dönemde gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Domagoj Vida'ya talip çıktı. Siyah beyazlılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper için, Portekiz ekiplerinden Porto'nun transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sezona beklentilerin altında başlayan ancak 13. haftadan sonra yükselen formuyla Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan Domogoj Vida transferin gözdesi.
Porto'nun Hırvat stoper ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Portekiz ekibinin 38 yaşındaki savunmacısı Pepe ile bir sezon Beşiktaş'ta birlikte oynayan Vida'yı sezon sonunda renklerine bağlamak için Kara Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş ise bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifi beklemeye geçti.
Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Vida için yönetim geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'dan 4 milyon Euro istemişti.
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