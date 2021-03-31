01 Nisan 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ'IN NİSAN FİSKTÜRÜ!
4 NİSAN KASIMPAŞA (D)
7 NİSAN ALANYASPOR
11 NİSAN ERZURUM (D)
18 NİSAN ANKARAGÜCÜ
21 NİSAN SIVASSPOR (D)
25 NİSAN KAYSERISPOR
28 NİSAN Ç. RIZESPOR (D)
Beşiktaş 25 günde 7 karşılaşmaya çıkacak!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta 25 günlük periyot oldukça zorlu geçecek. Siyah-beyazlılar bu dönemde 7 mücadeleye çıkacak. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın Nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak. Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'IN NİSAN FİSKTÜRÜ!
4 NİSAN KASIMPAŞA (D)
7 NİSAN ALANYASPOR
11 NİSAN ERZURUM (D)
18 NİSAN ANKARAGÜCÜ
21 NİSAN SIVASSPOR (D)
25 NİSAN KAYSERISPOR
28 NİSAN Ç. RIZESPOR (D)
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