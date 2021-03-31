01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 25 günde 7 karşılaşmaya çıkacak!

Kartal'da 25 günde 7 kapışma!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de liderliğini sürdüren 'ta 25 günlük periyot oldukça zorlu geçecek. Siyah-beyazlılar bu dönemde 7 mücadeleye çıkacak. ( haberleri)

'ın Nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik Direktör 'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak. Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce "Nisan, lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor. (Fotomaç)


BEŞİKTAŞ'IN NİSAN FİSKTÜRÜ!

4 NİSAN (D)
7 NİSAN
11 NİSAN (D)
18 NİSAN
21 NİSAN SIVASSPOR (D)
25 NİSAN KAYSERISPOR
28 NİSAN Ç. RIZESPOR (D)
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