31 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı

Kartal'ın yıldız ismi sakatlandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın forveti sakatlandı. Yıldız ismin MR'I çekilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan 'ta, Vincent 'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Yıldız golcünün dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar, yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı

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