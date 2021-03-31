31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar sakatlandı. Yıldız ismin MR'I çekilecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Yıldız golcünün dizindeki sakatlığın nüksetme durumu yok. Aboubakar, yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelecek. MR'ı çekilmeden, Kamerun sağlık heyetinin raporuna bakılmadan bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.
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