21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takıma moral ziyaretinde bulundu!

Beşiktaş'ta Çebi takıma moral ziyaretinde bulundu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Kulübü Başkanı , derbisi öncesi siyah-beyazlıları ’nden uğurladı. ( haberleri)

, 'in 31. haftasında ile karşılaşacak. Mücadele öncesi başkan 'nden futbolcuları uğurladı.

Çebi, teknik direktör , teknik heyeti ve futbolculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
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