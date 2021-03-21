21 Mart 2021, Pazar
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Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyeti ve futbolculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takıma moral ziyaretinde bulundu!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlıları BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden uğurladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi başkan Ahmet Nur Çebi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden futbolcuları uğurladı.
Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyeti ve futbolculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
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