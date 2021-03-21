21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: U19 Ligi'nde Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti!

U19 derbisinde kazanan Beşiktaş!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'nin 2. haftasında - derbisi oynandı. Siyah beyazlılar, 85. dakikada 'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar deplasmanda, 85. dakikada ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Beşiktaş tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;

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