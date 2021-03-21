21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: U19 Ligi'nde Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti!
U19 Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynandı. Siyah beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
U19 Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar deplasmanda, 85. dakikada Emirhan Delibaş ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Beşiktaş tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;
U19 takımımız, U19 Ligi'nin 2. hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. 💪— Beşiktaş JK Futbol Akademi (@BjkAkademi) March 21, 2021
85' Emirhan Delibaş ⚽#GeleceğinKartalları 🦅 pic.twitter.com/gaqNOfxj5w
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