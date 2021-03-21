Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kritik bir derbi oynayacak. İki ezeli rakibin buluşması öncesi siyah beyazlılarda 4 oyuncu kırmızı alarm veriyor. Peki Sergen Yalçın'ın kararı ne olacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Ligde liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galip ayrılması halinde ezeli rakibiyle puan farkını 8'e çıkaracak.
Beşiktaş galip gelmesi halinde ikinci sıradaki Galatasaray'la arasındaki puan farkını ise 5'e çıkaracak ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı cebine koyacak.
6 MAÇLIK SERİ GELDİ
Beşiktaş, ligde son 6 haftayı da galibiyetle kapatmayı başardı. 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra ise İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 3-0, Denizlispor'u 3-0, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 ve Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
KARTAL EVİNDE KRAL
Kritik derbi öncesi Beşiktaş'ın evinde aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım bu performansıyla, Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor.
4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra ligde Kasımpaşa karşısında çıkacak olan Kartal'da, 4 oyuncunun sarı kart sınırında olması ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.
Takımın as oyuncuları Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Necip Uysal, Beşiktaş'ta kart sınırında bulunuyor. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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