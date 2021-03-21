21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kritik bir derbi oynayacak. İki ezeli rakibin buluşması öncesi siyah beyazlılarda 4 oyuncu kırmızı alarm veriyor. Peki Sergen Yalçın'ın kararı ne olacak? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

Ligde liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden galip ayrılması halinde ezeli rakibiyle puan farkını 8'e çıkaracak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

Beşiktaş galip gelmesi halinde ikinci sıradaki 'la arasındaki puan farkını ise 5'e çıkaracak ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı cebine koyacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

6 MAÇLIK SERİ GELDİ
Beşiktaş, ligde son 6 haftayı da galibiyetle kapatmayı başardı. 23. hafta maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra ise 'u 1-0, 'ni 3-0, 'u 3-0, 'u 1-0, 'nü 2-1 ve 'i 3-2 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

KARTAL EVİNDE KRAL
Kritik derbi öncesi Beşiktaş'ın evinde aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar 'ta oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan topladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

Siyah-beyazlı takım bu performansıyla, 'de bu sezon iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra ligde karşısında çıkacak olan 'da, 4 oyuncunun sarı kart sınırında olması ise teknik direktör 'ı düşündürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! 4 futbolcu...

Takımın as oyuncuları Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Necip Uysal, Beşiktaş'ta kart sınırında bulunuyor. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde maçında forma giyemeyecek.

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