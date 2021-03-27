27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından Liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan Vincent Aboubakar performansıyla sezona şimdiden damga vurdu. Kamerunlu forvetin bu sezon sergilediği futbolun ardından Avrupa ekipleri harekete geçti. Siyah-beyazlılar ise bu gelişmenin ardından flaş bir hamle yaptı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Spor Toto 'de oynadığı 25 karşılaşmada 15 gol, 5 asist üreten için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...

Gelecek sezon öncesi şimdiden Premier Lig'den Kamerunlu forvete talip var. ise bu konuda elini çabuk tutup yıldız isimle sözleşme uzatmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...

Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...

Milliyet'in haberine göre, sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...

Bu hamleyle 'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın ne karar vereceği meraık konusu oldu.

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