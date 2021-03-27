Son dakika Beşiktaş haberi: İngilizler Aboubakar için harekete geçti! İşte o madde...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından Liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan Vincent Aboubakar performansıyla sezona şimdiden damga vurdu. Kamerunlu forvetin bu sezon sergilediği futbolun ardından Avrupa ekipleri harekete geçti. Siyah-beyazlılar ise bu gelişmenin ardından flaş bir hamle yaptı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Gelecek sezon öncesi şimdiden Premier Lig'den Kamerunlu forvete talip var. Beşiktaş ise bu konuda elini çabuk tutup yıldız isimle sözleşme uzatmak istiyor.
Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.
Milliyet'in haberine göre, sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi.
Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın ne karar vereceği meraık konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig