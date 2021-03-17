Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de de zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte müthiş bir seri oluşturdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:

3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2 Beşiktaş

2 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş