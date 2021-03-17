17 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de de zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte müthiş bir seri oluşturdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

'de liderliğini sürdüren , Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan , bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:
3 Şubat 2021: , Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

7 Şubat 2021: , 1-0 Konyaspor

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

15 Şubat 2021: , Gençlerbirliği 0-3

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

26 Şubat 2021: , 3-0 Denizlispor

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

2 Mart 2021: , Yeni Malatyaspor 0-1

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

6 Mart 2021: , 2-1 Gaziantep FK

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan müthiş seri! 44 gündür...

12 Mart 2021: , Medipol Başakşehir 2-3
16 Mart 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş 3-2 Başakşehir

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