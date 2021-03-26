26 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiraladığı ve siyah-beyazlılarda kendini bulan Rachid Ghezzal için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla kariyerinin yeniden zirvesine çıktı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Cezayirli yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 asistle bu alanda zirvede yer alırken 2018'den bu yana alınmadığı milli takıma da yeniden çağrılmanın mutluluğunu yaşadı ve çıktığı Zambiya maçında golünü de attı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Karşılaşmada bir de hafif sakatlık geçiren Ghezzal'la ilgili Fransız basını detaylı bir haber kaleme aldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldızı Olympique Lyon'da parlayan Rachid Ghezzal'ın, 2019'da dibe vurduğu ifade edilirken oyuncunun önce Fiorentina'da kiralık geçirdiği dönem, ardından da 'a gelmesiyle yeniden doğduğuna vurgu yapıldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Ghezzal'ın bir yakınının, oyuncunun milli takıma yeniden alınmasıyla ilgili şu görüşlerine de yer verildi:

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Rachid, milli takıma döndüğü için kendini çok iyi ve gururlu hissediyor. Beşiktaş'la imzalarken hedeflerinden biri de milli takıma dönmekti. Bunun için oldukça motiveydi ve zaten sahada da istediğini hemen gösterdi.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan haberde oyuncunun geleceğine ilişkin de çarpıcı bir iddia yer aldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız isimle ilgili, ", Ghezzal'ı kadrosunda tutmak için her şeyi yapacak. Ancak Rodgers'ın planları arasında yer almayan Cezayirli oyuncu için ve 'ın yanı sıra bazı Avrupa kulüpleri de Leicester'ın kapısını çalabilir" denildi.

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