21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş şampiyonluk aşkına! İşte Fenerbahçe maçı 11'i

Kartal şampiyonluk aşkına! İşte F.Bahçe maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

, ezeli rakibi 'yi ağırlıyor. , ’ın yenildiği haftada 3 puanı alıp liderliğini pekiştirmek istiyor. İşte siyah-beyazlıların mücadelede sahaya çıkacağı muhtemel 11. ()

, 'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta bugün 'yi ağırlayacak. 'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Ligin 30. haftasında 'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi 'ın 2 puan önünde lider durumda. Bugün de kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen siyah-beyazlılar puan kaybı istemiyor. , derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükseltecek. (Fotomaç)
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