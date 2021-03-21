21 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş şampiyonluk aşkına! İşte Fenerbahçe maçı 11'i
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kartal, Galatasaray’ın yenildiği haftada 3 puanı alıp liderliğini pekiştirmek istiyor. İşte siyah-beyazlıların mücadelede sahaya çıkacağı muhtemel 11. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bugün de kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen siyah-beyazlılar puan kaybı istemiyor. Kartal, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükseltecek. (Fotomaç)
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