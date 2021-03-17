17 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eleyerek finale yükselme başarısını gösteren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. İtalyan basını, siyah-beyazlıların bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

'ta transfer için operasyon başladı... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna katmak istediği isimleri belirlemeye başladı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

Haftasonu oynanacak derbisinden galibiyetle ayrılmak isteyen , transfer için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

medyasında yer alan bilgilere göre , bir dönem 'da da forma giyen o ismin peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

Yıldız ismin, 'a olası transferine de sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

BEŞİKTAŞ İÇİN KORAY GÜNTER İDDİASI!
Calciomercato'da yer alan habere göre şu anda 'da forma giyen , 'ın radarında.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

26 yaşındaki savunmacı, siyah beyazlıların sezon sonunda 'nde yer alacak olması ihtimalinden ötürü bu transfer için olumlu görüşlere sahip.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla beraber 'nın Koray için belirlediği bonservis belli oldu. Yaz aylarında Koray'ı 2 milyon euroya kadrosuna dahil eden temsilcisi, yıldız ismi bu rakamın biraz üstüne satacak.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

, altyapısından yetişmiş ve 2013-14 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle 'ın yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

'dan ayrılığının arından 2018-19 sezonunda bonservissiz 'ya transfer olan yıldız isim, daha sonra 'nın yolunu tuttu.

Son dakika spor haberleri: İtalyanlar duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Beşiktaş yolunda

Koray, bu sezon Serie A'da 19 müsabakada rol aldı ve 1220 dakika sahada kaldı.

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