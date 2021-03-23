23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Torino Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu takip ediyor

Ersin'e İtalya'dan talip var! Derbide izlediler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen için 'dan flaş bir transfer haberi geldi. takımlarından , genç kaleci için derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi. ( haberleri)

'de lider 'ın 20 yaşındaki kalecisi 'nun talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını 'ye çeviren , derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Derbide kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak 'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de 'un 18 yaşındaki kalecisi . Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan - Kayserispor maçını da tribünden izleyerek 'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü. ()

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