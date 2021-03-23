Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Ersin Destanoğlu için İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi. Serie A takımlarından Torino, genç kaleci için Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi. (BJK spor haberleri)

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü. (Sabah)

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