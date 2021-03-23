23 Mart 2021, Salı
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Derbide kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.
Torino Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu takip ediyor
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Ersin Destanoğlu için İtalya'dan flaş bir transfer haberi geldi. Serie A takımlarından Torino, genç kaleci için Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.
Derbide kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.
KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE
İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü. (Sabah)
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