Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezon başında en çok tartışılan kaleci konusunda Sergen Yalçın'ın, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'da ısrarcı olmasının ardından iki ismin gösterdiği performans herkes tarafından takdir topladı. Siyah-beyazlılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırsa bu bir ilk olacak ve tarihe geçecekler. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta sezon başında Sergen Yalçın cesur bir karar aldı. Kaleci konusunda genç isimlere güvenen Sergen Yalçın bu bölgeye transfer yapmayacağını söyledi. Yabancı ya da tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmayan Sergen Yalçın, 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile şampiyon olursa lig tarihine geçecek. (Not: Şampiyonluk tarihi itibariyle doldurduğu yaş baz alındı)

Sergen Yalçın, yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak. İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Harun Tekin, Trabzonspor'da ise Uğurcan gibi rakipleri olmasına rağmen Ersin - Utku ikilisi takımlarının zirvede yer almasında büyük katkı verdi.

Bu sezon gol yemeden en çok maç bitiren kaleciler: Boffin (11 maç), Ersin (10 maç), Uğurcan (10 maç)

Bu sezon 29 lig maçı oynayan Beşiktaş'ta 01.01.2001 doğumlu Ersin Destanoğlu 24 maça, 02.11.1997 doğumlu Utku Yuvakuran 6 maça çıktı. Gaziantep FK maçında iki kaleci de görev yapmıştı.



DAUM'DAN BENZER BAŞARI...

Lig tarihinde 23 yaş ve altındaki kalecilerle şampiyonluğa ulaşan son isim Christoph Daum oldu. Fenerbahçe 2003-04 sezonunda hayata gözlerini yuman Enke dışında Volkan Demirel ve Recep Biler ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluk yaşandığı tarihte Volkan Demirel 22 yaşında, Recep Biler ise 23 yaşında idi. Bu ikilinin yaş ortalaması 22,5 olarak gerçekleşti.



En genç şampiyon kaleci Özcan Arkoç (maçların genelinde oynayanlar içinde)

Lig tarihinde şampiyon olan takımın ilk kalecisi olan bir başka deyişle maçların çoğunluğunda oynayıp mutlu sona ulaşan en genç kaleci ise Fenerbahçeli Özcan Arkoç oldu. İlk sezon olan 1959'da Fenerbahçe mutlu sona ulaşırken o dönemde 19 yaşında olan Özcan Arkoç, 16 maçın 12 tanesinde görev yapıp şampiyon olmuştu. Özcan Arkoç, finalde o meşhur Metin Oktay'ın fileleri delen golünde de kalede yer almıştı

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