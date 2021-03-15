Spor Toto Süper Lig'i 30. haftalar itibarıyla lider tamamlayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o takım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)