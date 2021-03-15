15 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'tan imalı paylaşım! Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş'tan imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlebirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından ezeli rakip Beşiktaş'tan imalı bir paylaşım geldi.
Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından Aboubakar ve Necip Uysal'ın sarıldığı bir video paylaşılırken "Sımsıkı sarıl Beşiktaş'a." notu düşüldü.
Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli kulübe gönderme olarak değerlendirildi.
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