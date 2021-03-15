15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan imalı paylaşım! Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrası...

Beşiktaş'tan imalı paylaşım! F.Bahçe maçı sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında 'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından 'tan imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlebirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından ezeli rakip 'tan imalı bir paylaşım geldi.

Siyah beyazlıların resmi hesabından ve 'ın sarıldığı bir video paylaşılırken "Sımsıkı sarıl Beşiktaş'a." notu düşüldü.

Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli kulübe gönderme olarak değerlendirildi.

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