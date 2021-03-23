Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan dikkat çeken istatistik! Ezeli rakiplerine geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımda ezeli rakipleriyle çıktığı hiçbir derbi maçını kaybetmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'la derbi maçlarında başarılı olmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ilk derbi maçında G.Saray'la karşılaşan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Türk Telekom Arena'dan 0-0 beraberlikle ayrılırken, ikinci derbisinde F.Bahçe'yi Vodafone Park'ta 2-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk derbisini Şükrü Saracoğlu'nda F.Bahçe'ye karşı oynayan tecrübeli teknik adamın ekibi, Kadıköy'den 10 kişiyle 4-3 galip ayrılmasını bildi. Dördüncü ezeli derbide G.Saray'ı 2-0'la geçen Yalçın'ın öğrencileri 5'inci derbide de galibiyete çok yaklaşmışken, hücumcularının bencilliğine ve Fenerbahçe kalecisi Altay'a takılınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın 5'inci ezeli rekabetten de yenilmeden ayrıldı.

(Fotomaç)

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