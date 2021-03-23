23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan dikkat çeken istatistik! Ezeli rakiplerine geçit vermedi

Yalçın'dan dikkat çeken istatistik! Ezeli rakiplerine geçit vermedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

'in 31. haftasında sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kalan 'ta teknik direktör , dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımda ezeli rakipleriyle çıktığı hiçbir derbi maçını kaybetmedi.

Teknik direktör , 'la derbi maçlarında başarılı olmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ilk derbi maçında G.Saray'la karşılaşan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, 'dan 0-0 beraberlikle ayrılırken, ikinci derbisinde F.Bahçe'yi 'ta 2-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk derbisini Şükrü Saracoğlu'nda F.Bahçe'ye karşı oynayan tecrübeli teknik adamın ekibi, Kadıköy'den 10 kişiyle 4-3 galip ayrılmasını bildi. Dördüncü ezeli derbide G.Saray'ı 2-0'la geçen Yalçın'ın öğrencileri 5'inci derbide de galibiyete çok yaklaşmışken, hücumcularının bencilliğine ve kalecisi 'a takılınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın 5'inci ezeli rekabetten de yenilmeden ayrıldı.

(Fotomaç)

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