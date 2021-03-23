Beşiktaş'ta Cyle Larin etkisiz kaldı

Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Pazar akşamı bekleneni veremedi. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanmasına rağmen 89 dakika sahada kaldı.

Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Pazar akşamı bekleneni veremedi. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanmasına rağmen 89 dakika sahada kaldı. Larin son 10 lig maçında rakip fileleri sadece 2 kez (Denizli ve Başakşehir) havalandırabildi.

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