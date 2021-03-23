23 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin etkisiz kaldı

Cyle Larin etkisiz kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Pazar akşamı bekleneni veremedi. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanmasına rağmen 89 dakika sahada kaldı.

Bu sezon attığı 14 golle çıkış yapan oyuncuların başında gelen Kanadalı oyuncu, Pazar akşamı bekleneni veremedi. 25 yaşındaki futbolcu oyunun içine girmekte zorlanmasına rağmen 89 dakika sahada kaldı. Larin son 10 lig maçında rakip fileleri sadece 2 kez ( ve ) havalandırabildi.

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