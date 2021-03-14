14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında yaşanan 5 puanlık kaybın ardından yaptığı 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' açıklaması sonrası ligde puan kaybetmedi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in lideri , yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar 30'uncu haftanın açılış maçında, önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı 'i 3-2 ile geçerek puanını 63'e yükseltti ve önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde büyük moral kazandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

'ın öğrencileri, aynı zamanda 'i bir sezonda ilk kez iki maçta da yenerek bir şanssızlığını daha sona erdirmiş oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

SAVAŞ BAŞLADI, KAYIP YOK
Ligin ikinci yarısına mağlubiyeti ve ardından da beraberliğiyle başlayan 'ta teknik direktör , bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

3
Son puan kaybını maçında yaşayan ; sonrasında , G.Birliği, , , G.Antep ve 'i yendi. Beşiktaş bu 6 karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

20
Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan 'ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı durumunda. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan , kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...

'ta 20 futbolcu gol katkısı verirken, 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu.

(Fotomaç)

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