Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında yaşanan 5 puanlık kaybın ardından yaptığı 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' açıklaması sonrası ligde puan kaybetmedi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar 30'uncu haftanın açılış maçında, önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı Başakşehir'i 3-2 ile geçerek puanını 63'e yükseltti ve önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde büyük moral kazandı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, aynı zamanda Başakşehir'i bir sezonda ilk kez iki maçta da yenerek bir şanssızlığını daha sona erdirmiş oldu.
SAVAŞ BAŞLADI, KAYIP YOK
Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve ardından da Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı.
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Son puan kaybını Antalya maçında yaşayan Beşiktaş; sonrasında Konya, G.Birliği, Denizli, Yeni Malatya, G.Antep ve Başakşehir'i yendi. Beşiktaş bu 6 karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
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Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı durumunda. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Kara Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.
Beşiktaş'ta 20 futbolcu gol katkısı verirken, 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu.
(Fotomaç)
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