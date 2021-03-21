21 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçında yok
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı-kart gören Rachid Ghezzal, 32. hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta mücadelenin uzatma dakikalarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart ile cezalandırılan Cezayirli yıldız, Fenerbahçe karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve milli aranın ardından Kasımpaşa ile oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek.
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