21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaşlı yıldız Kasımpaşa maçında yok!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında sarı-kart gören , 32. hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 31. haftasında evinde 'yle 1-1 berabere kalan 'ta mücadelenin uzatma dakikalarında sarı kart gören , cezalı duruma düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart ile cezalandırılan Cezayirli yıldız, Fenerbahçe karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve milli aranın ardından Kasımpaşa ile oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek.

Ghezzal kariyer rekoru kırdı haberin devamı

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