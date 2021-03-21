21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası hakeme sert sözler! "Görmek istemiyoruz"

Yalçın'dan hakeme sert sözler! Görmek istemiyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'i sert şekilde eleştiren Yalçın, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Bir daha kendisini Beşiktaş’ın maçlarında görmek istemiyoruz." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , iyi bir mücadele olduğunu ifade ederek, "İki taraf da çok iyi mücadele etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Oyunun geneline bakarsak; ikinci yarı öne geçtikten sonra maçı bitireceğimiz pozisyonlar yakaladık. Erken bitirebilirdik ama hem 'de kaleci engel oldu, hem de oyuncularımız bitiremedi. Ozan Tufan da güzel gol attı, tebrik ederim. Sonuç iyi de değil, kötü de değil. Biz önde olan tarafız. Milli aradan sonra ligin final bölümü oynanacak. Ağır maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Futbol canlı bir oyun, bu tür sonuçlar, şansız goller var" dedi.

"HALİL UMUT MELER'İ BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de bizim maçlarımızı yönetti, hiç memnun değiliz kendisinden. Bir daha kendisini Beşiktaş'ın maçlarında görmek istemiyoruz. Böyle enteresan maçlar yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

"POZİSYON ÜRETTİK AMA SONUÇTA SIKINTI YAŞADIK"

Siyah-beyazlı ekibin maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını dile getiren Sergen Yalçın, "Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız" diye konuştu.

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