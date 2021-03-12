12 Mart 2021, Cuma
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Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden lider Beşiktaş, ligdeki son 6 maçında 18 puan toplayarak Sergen Yalçın döneminde rekor kırdı. Ligin ilk yarısında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u üst üste mağlup ederek 5 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar bu maçların ardından Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6'ya çıkardı. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 6 maç kazanarak rekor kırdı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 6 maç kazandı. (BJK spor haberleri)
Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 63 yapan Beşiktaş, ligdeki son 6 maçını kazanarak Sergen Yalçın yönetimindeki üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden lider Beşiktaş, ligdeki son 6 maçında 18 puan toplayarak Sergen Yalçın döneminde rekor kırdı. Ligin ilk yarısında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u üst üste mağlup ederek 5 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar bu maçların ardından Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6'ya çıkardı. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.
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