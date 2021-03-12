12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 6 maç kazanarak rekor kırdı!

Yalçın'dan bir rekor daha!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlılar yönetiminde üst üste 6 maç kazandı. ( haberleri)

Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 63 yapan Beşiktaş, ligdeki son 6 maçını kazanarak yönetimindeki üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden lider Beşiktaş, ligdeki son 6 maçında 18 puan toplayarak Sergen Yalçın döneminde rekor kırdı. Ligin ilk yarısında , , , ve 'u üst üste mağlup ederek 5 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar bu maçların ardından ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6'ya çıkardı. deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından üst üste , , , , ve Başakşehir'i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.
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